Организации гражданского общества Кении осуждают блокирование Ереваном интеграции армянского меньшинства Карабаха в азербайджанское общество

БАКУ /Trend/ - Организации гражданского общества Кении выступили с заявлением, осуждающим блокирование Ереваном интеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в азербайджанское общество, сообщает в среду Trend.

Организации гражданского общества Кении обращают внимание международного сообщества на искусственные барьеры, создаваемые Арменией этому процессу.

«Азербайджан обеспечит права и безопасность армян, проживающих в Карабахском регионе, в соответствии со своей Конституцией. Всем гражданам, независимо от их национальности или этнического происхождения, предоставляются равные права, как это предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ряд должностных лиц в Армении занимается политическими манипуляциями и спекуляциями касательно функционирования пограничного пункта пропуска "Лачин".

«Их утверждения опровергаются как полностью недостоверные. Во-первых, Лачинская дорога находится на суверенной территории Азербайджана. Азербайджан реализовал свои суверенные права, установив на Лачинской дороге пограничный пункт пропуска», - говорится в заявлении.

Кроме того, организации гражданского общества Кении подчеркивают, что Международный суд ООН так же отклонил претензии Армении в этом отношении.

Что касается дороги Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном, в заявлении отмечается, что этот маршрут доступен и удобен для доставки гуманитарной помощи.

"Эта дорога полностью подходит для доставки всех видов грузов, но армянская сторона отказывается ее использовать. Важно, чтобы международное сообщество знало, что Азербайджан не вводит блокаду, а предлагает помощь", - говорится в заявлении.

Напомним, что в целях предотвращения осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.