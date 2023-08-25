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Новые кадры незаконных перевозок сепаратистов в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

Политика Материалы 25 августа 2023 15:22 (UTC +04:00)
Новые кадры незаконных перевозок сепаратистов в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армянские сепаратисты продолжают осуществлять незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев.

Как сообщает в пятницу Trend, в сопровождении российских миротворцев осуществлялись незаконные перевозки армян.

На кадрах, которые представляет вниманию читателей Trend, видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются военные перевозки на боевые позиции армянских незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что видеокадры оотносительно незаконных перевозок армян в сопровождении российских миротворцев были зафиксированны и ранее.

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