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В Азербайджане 400 выпускников учреждений соцобслуживания будут обеспечены жильем

Политика Материалы 28 августа 2023 16:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане 400 выпускников учреждений соцобслуживания будут обеспечены жильем

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В течение 2023-2026 годов жильем будут обеспечены 400 выпускников учреждений социального обслуживания и образовательных учреждений для детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в "Государственной программе развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

Основным исполнителем данной программы является министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Другие исполнители - министерство науки и образования Азербайджана, местные органы исполнительной власти.

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