Закир Гасанов провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана

БАКУ/Trend/- 13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мухаммедом Хусейном Багери.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Стороны провели подробный обмен мнениями относительно ситуации в регионе и вопросам безопасности.

Генерал-лейтенант М.H.Багери, в свою очередь, подчеркнул, что распространяемая некоторыми силами ложная информация о том, что Иран якобы собирает живую силу и военную технику на границе с Азербайджаном, проводит различные учения с целью подорвать существующие между нашими странами отношения дружбы и добрососедства, не имеет под собой реальной основы.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении ведомства.