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“Исламский эмират Афганистан” поддерживает Азербайджан в карабахском вопросе – пресс-секретарь (ВИДЕО)

Политика Материалы 16 сентября 2023 00:16 (UTC +04:00)
“Исламский эмират Афганистан” поддерживает Азербайджан в карабахском вопросе – пресс-секретарь (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - “Исламский эмират Афганистан” поддерживает Азербайджан в вопросе территориальной целостности.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь движения “Талибан” Забихулла Муджахид в эксклюзивном интервью телеканалу CBC-Azerbaijan.

«В первую очередь хочу сказать, что мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы все страны с уважением относились к границам и территориальной целостности друг друга. Как вы знаете, для Афганистана вопрос территориальной целостности чрезвычайно важен. Думаю, что в той же степени, что он важен и для Азербайджана», – подчеркнул официальный представитель талибов.

Полная версия интервью будет опубликована в воскресенье, в 17:00 на канале CBC-Azerbaijan.

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