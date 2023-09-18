Джейхун Байрамов отправился в США

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым отправилась в Нью-Йорк (США) для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе визита запланировано выступление министра Джейхуна Байрамова на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках сессии, а также двусторонние встречи с официальными лицами зарубежных стран.