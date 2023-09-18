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Армения выступила против включения пещер Азых и Таглар в список наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

Политика Материалы 18 сентября 2023 23:02 (UTC +04:00)
Армения выступила против включения пещер Азых и Таглар в список наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Армения выступила против включения пещер Азых и Таглар в Азербайджане в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом на своей странице в соцсети "X" написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает Trend.

"На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Армения выступила против включения пещер Азых и Таглар в Азербайджане в Список всемирного наследия. Это показывает, что территориальные претензии Армении продолжаются", - отметил Гаджизаде.

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