Российские СМИ освещают антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В российских СМИ широко освещают последние события в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, где проходят локальные антитеррористические мероприятия против незаконных вооруженных формирований Армении.

Как передает Trend, в частности, агентства публикуют достоверную информацию и официальные заявления Минобороны Азербайджана.

В лентах российских СМИ показаны видео уничтожения военных объектов Армении, отмечается, что азербайджанские ВС нанесли удары по долговременным огневым точкам и объектам военного назначения армянской армии в рамках антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана. Редакции также напомнили читателям устами МИД РФ, что Армения признала территориальную целостность нашей страны. Также российское СМИ сообщили о том, что Армения обстреляла позиций азербайджанской армии и что Баку назвал единственный путь к миру.

Кроме того, было подчеркнуто, что в Баку сообщили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Карабаха. Российские СМИ также рассказали о переговорах министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с турецким коллегой.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера.

В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.