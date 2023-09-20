Распространяемая армянами информация об обстреле Азербайджаном гражданской колонны не соответствует действительности - минобороны Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Распространяемая армянами информация об обстреле Азербайджаном гражданской колонны не соответствует действительности.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

"Размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о том, что Вооруженные Силы Азербайджана якобы подвергали обстрелу позицию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, эвакуировавшего жителей армянского происхождения, и сопровождаемую миротворцами гражданскую колонну, не соответствует действительности и носит дезинформационный характер. В ответ на такие необоснованные утверждения заявляю, что мы постоянно находимся в оперативном контакте с миротворческим контингентом и со своей стороны создаем необходимые условия для выполнения миротворцами своих обязанностей.

В настоящее время продолжаются антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые Вооруженными Силами. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - сказал он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.