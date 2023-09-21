Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами - Абдулкадир Эмин Онен

БАКУ/Trend/ - Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал представитель председателя Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), глава турецкой делегации Абдулкадир Эмин Онен на заседании Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам.

"Как два братских народа мы всегда поддерживаем друг друга. Насколько оккупация Карабаха нас огорчала, настолько и радует освобождение этих территорий от оккупации", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит заседание Постоянного комитета АПА по социальным и культурным вопросам.