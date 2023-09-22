Попытки Армении сохранить "серую зону" на территории Азербайджана потерпели поражение - глава МИД

БАКУ/Trend/ - Попытки Армении сохранить "серую зону" на территории Азербайджана потерпели поражение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе обсуждений в СБ ООН по Карабаху.

Он отметил, что всего за сутки было под контроль азербайджанской армии перешло более 90 постов незаконных формирований, обезврежено 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, 6 станций РЭБ и 2 системы ПВО.

"Доступны изображения армянской тяжелой военной техники. Совершенно очевидно, что данная техника была применена на территории Азербайджана не в «мирных» целях. Ни одно суверенное государство, в том числе и Азербайджан, не может смириться с таким незаконным военным присутствием на своей территории. Чтобы обеспечить безопасность всех жителей, Азербайджан действовал в полном соответствии с международным правом и своими правами, вытекающими из Конституции. Таким образом, систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного применения силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить "серую зону", основанную на «логике линии разграничения», потерпели поражение", - сказал министр.