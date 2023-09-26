Больницы в некоторых районах Азербайджана готовы принять больных из Ханкенди

БАКУ/Trend/ - Больницы в Агдамском, Сабирабадском и Саатлинском районах приведены в готовность для приема больных из Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсети "X" (бывший Twitter) написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Мы находимся в постоянном контакте с Международным комитетом Красного Креста (МККК), а также с представителями армянских жителей Карабаха для удовлетворения гуманитарных потребностей на местах", - говорится в сообщении Х.Гаджиева.

Напомним, что 25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

В результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.