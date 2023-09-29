Азербайджан намерен в ближайшие дни организовать поездку миссии ООН в Карабах - Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Азербайджан намерен в ближайшие дни организовать поездку миссии ООН в Карабах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью "CBC News" сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан хочет, чтобы армянские жители Карабаха оставались на этой территории.

"У Азербайджана есть всесторонний план по обеспечению им безопасных и лучших условий жизни. Однако они могут свободно покинуть территорию, если захотят. У Азербайджана никогда не было и сейчас нет никаких планов заставить армянских жителей Карабаха покинуть свои жилища.

Напротив, Азербайджан заявил, что полностью гарантирует их безопасность, если они останутся в Карабахе. Мы хотим этого. Азербайджан продолжает призывы к обеспечению их безопасности. Однако мы не имеем права препятствовать свободе их передвижения. Это суверенный и личный выбор каждого", - отметил помощник Президента.

Комментируя безосновательное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Хикмет Гаджиев назвал оскорбительным использование словосочетания "этническая чистка":

"К сожалению, мы видим, большое количество элементов дезинформации. Азербайджан никогда не проводил этнические чистки и не будет проводить их. Мы никогда не применяли силу против мирного населения", - отметил Х.Гаджиев.

Он также заявил, что правительство Азербайджана отправило автобусы в Ханкенди после того, как армянские жители, не имеющие автомобилей, обратились за помощью.

"Людей не заставляют садиться в автобусы. Азербайджан сделает все возможное для организации наиболее безопасного и удобного маршрута в любом направлении", - добавил Хикмет Гаджиев.

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