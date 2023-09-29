Община Западного Азербайджана осудила клеветническое выступление армянского спикера

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осудила клеветническое выступление спикера парламента Армении Алена Симоняна на Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы в Дублине, сообщает в пятницу Trend.

"Мы осуждаем ложное и клеветническое выступление председателя парламента Армении Алена Симоняна на Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы. Надев на себя личину "мученика" и проливая крокодиловы слезы, он пытался создать впечатление, что Армения якобы "привержена демократии и правам человека" и "поэтому сталкивается с внешним давлением". Хотелось бы напомнить, что в Армении никогда не было демократического и уважающего верховенство закона строя. Нынешнее правительство, которое в 2018 году свергло предыдущий преступный режим путем переворота, совершенно не отличается по идеологии и политической линии от своих предшественников. Националистическая и ксенофобская идеология Кочаряна и Саргсяна, признаки политики тотальных этнических чисток и территориальной экспансии все еще остаются. Действия пашиняновского правительства, заявлявшего, что "Карабах - это Армения и точка", "новая война за новые территории", не извлекшего уроков из поражения 2020 года, отправлявшего в Карабах оружие и боеприпасы, солдат, говорившего о "международном механизме" для Карабаха, отказавшегося вывести остатки своей армии из Азербайджана до сих пор в памяти. Сейчас это правительство поддерживает территориальную целостность Азербайджана и говорит о мире не из-за своего искреннего сожаления и выхода на правильный путь, а из-за решительных шагов, предпринятых азербайджанской стороной в рамках международного права. Вместо того, чтобы необоснованно обвинять в "этнической чистке" Азербайджан, создавший все условия для реинтеграции армянского населения Карабахского региона, Симонян должен дать объяснение по поводу того, почему на территории Армении не осталось ни одного азербайджанца и почему Армения не позволяет им безопасно и достойно вернуться.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что мы не забыли, что твердящий о правах А. Симонян в своем аккаунте в социальных сетях, используя оскорбительные выражения, распространял фотографии азербайджанских военнослужащих, погибших во время Второй Карабахской войны при освобождении своей земли от армянской оккупации. Мы требуем от Армении отказаться от вредной привычки быть инструментом в руках внешних кругов, по достоинству оценить создавшуюся возможность для прочного мира и уважать право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение", - подчеркивается в заявлении.