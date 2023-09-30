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Азербайджанский военнослужащий погиб в результате снайперского огня с территории Армении

Политика Материалы 30 сентября 2023 18:05 (UTC +04:00)
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате снайперского огня с территории Армении

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 30 сентября днем с позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был произведен снайперский выстрел по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Оруджев Вюсал Хейбалы оглу.

Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры.

Руководство минобороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

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