Азербайджанский военнослужащий погиб в результате снайперского огня с территории Армении

БАКУ /Trend/ - 30 сентября днем с позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был произведен снайперский выстрел по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Оруджев Вюсал Хейбалы оглу.

Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры.

Руководство минобороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.