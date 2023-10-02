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Вопрос возвращения западных азербайджанцев будет обсужден с докладчиками ООН в Женеве

Политика Материалы 2 октября 2023 15:59 (UTC +04:00)
Вопрос возвращения западных азербайджанцев будет обсужден с докладчиками ООН в Женеве

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямал Джафаров 3 октября посетит швейцарский город Женева для участия в презентации периодического отчета Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам по Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии Кямал Джафаров представит документ с изложением своей позиции в качестве заместителя председателя Союза молодежи Общины Западного Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча депутата Милли Меджлиса с докладчиками ООН по правам человека по вопросу признания права западных азербайджанцев на возвращение.

Визит завершится 8 октября.

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