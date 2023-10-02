Вопрос возвращения западных азербайджанцев будет обсужден с докладчиками ООН в Женеве

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямал Джафаров 3 октября посетит швейцарский город Женева для участия в презентации периодического отчета Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам по Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии Кямал Джафаров представит документ с изложением своей позиции в качестве заместителя председателя Союза молодежи Общины Западного Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча депутата Милли Меджлиса с докладчиками ООН по правам человека по вопросу признания права западных азербайджанцев на возвращение.

Визит завершится 8 октября.