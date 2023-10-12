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В результате мудрой политики Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии - депутат

Политика Материалы 12 октября 2023 17:48 (UTC +04:00)
В результате мудрой политики Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии - депутат

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ – В результате мудрой политики Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев на состоявшемся сегодня специальном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что Азербайджан – страна, которая всегда стоит на стороне мира, демократии и свободы слова.

"За прошедший период Президент Ильхам Алиев, проводя последовательную работу, направленную на достижение всех поставленных целей, не только обеспечил мощное экономическое развитие Азербайджана, но и превратил нашу страну в государство с решающим словом в мировой политике", - сказал Бахтияр Алиев.

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