Международное сообщество не должно закрывать глаза на минный террор Армении - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Число жертв минного террора Армении достигло 333 человек.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня еще 1 мирный житель погиб, 1 был ранен, число жертв достигло 333. Международное сообщество не должно закрывать глаза на эту угрозу, ему следует призвать Армению предоставить точные карты минных полей", - говорится в публикации.

Отметим, что согласно заявлению пресс-служб министерства внутренних дел Азербайджана и Агентства Азербайджана по разминированию, 13 октября 2023 года в селе Ашагы Вейселли Физулинского района произошел минный инцидент на территории, не очищенной от мин.

В результате разрыва противотанковой мины погиб водитель автомобиля марки "Газель" Абилов Фамиль Ильяс оглу, 1987 года рождения, а водитель грузовика "КамАЗ" Байрамов Намаз Набади оглу, 2000 года рождения, получил ранения.