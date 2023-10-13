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Международное сообщество не должно закрывать глаза на минный террор Армении - МИД Азербайджана

Политика Материалы 13 октября 2023 15:50 (UTC +04:00)
Международное сообщество не должно закрывать глаза на минный террор Армении - МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Число жертв минного террора Армении достигло 333 человек.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня еще 1 мирный житель погиб, 1 был ранен, число жертв достигло 333. Международное сообщество не должно закрывать глаза на эту угрозу, ему следует призвать Армению предоставить точные карты минных полей", - говорится в публикации.

Отметим, что согласно заявлению пресс-служб министерства внутренних дел Азербайджана и Агентства Азербайджана по разминированию, 13 октября 2023 года в селе Ашагы Вейселли Физулинского района произошел минный инцидент на территории, не очищенной от мин.

В результате разрыва противотанковой мины погиб водитель автомобиля марки "Газель" Абилов Фамиль Ильяс оглу, 1987 года рождения, а водитель грузовика "КамАЗ" Байрамов Намаз Набади оглу, 2000 года рождения, получил ранения.

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