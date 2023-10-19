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В I квартале 2024 года начнется процесс возвращения граждан Азербайджана в Шушу - Айдын Керимов

Политика Материалы 19 октября 2023 13:11 (UTC +04:00)
В I квартале 2024 года начнется процесс возвращения граждан Азербайджана в Шушу - Айдын Керимов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале следующего года начнется процесс возвращения граждан Азербайджана в Шушу, и этот процесс охватит около 400 семей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов.

"В ближайшее время начнется масштабный процесс строительства дорожной инфраструктуры. Кроме того, в настоящее время продолжается процесс строительства социальных объектов", - добавил он.

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