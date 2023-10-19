Парижу придется учитывать географическое положение Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На днях произошло сразу несколько событий, имеющих отношение к мировой нефтегазовой индустрии, которые отчетливо демонстрируют всю хрупкость системы стабильных и безопасных поставок углеводородов на мировые рынки, будь то в Европе, на Ближнем Востоке или где-то еще.

Все они прямо или косвенно связаны с происходящими в мире конфликтами и войнами.

Американская Chevron прекращает экспорт газа из Израиля в Египет по трубопроводу, который проходит вблизи от сектора Газа из-за возникших в результате боевых действий проблем с безопасностью израильско-египетского трубопровода.

Также, в результате продолжающихся боевых действий и обстрелов территории Израиля группировкой ХАМАС, министерство энергетики Израиля поручило компании Chevron приостановить производство на одном из крупных израильских месторождений газа Tamar.

Еще одна новость пришла из Европы: биржевые цены на газ в Европе ощутимо подскочили, преодолев отметку в 610 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта этого года. Не в последнюю очередь рост цен связан с аварией на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, которую многие рассматривают как акт саботажа, так или иначе связанный с российско-украинской войной.

По сообщению операторов газопровода, подача газа по нему приостановлена, по меньшей мере, на пять месяцев.

Все эти события еще раз указывают на то, что безопасность маршрутов поставок важна ровно так же, как и безопасность самих источников производства.

В этой связи намерения Франции начать поставки вооружений в Армению выглядят нецелесообразно, в первую очередь, для самого же Парижа, поскольку со временем это может создать угрозу новой полномасштабной войны Армении с Азербайджаном.

Тут же ведь вопрос не в собственно передаче Армении современного оружия, а в том, в чьи руки оно попадет. У значительной части армянского общества все еще сильны реваншистские настроения, и военная помощь Франции может создать новые иллюзии, всячески подогреваемые диаспорой и «друзьями Армении», и искушение реанимировать тему «миацума».

Новая война, в свою очередь, может создать серьезную угрозу приостановки железнодорожного сообщения по Срединному коридору – самому короткому и стабильному маршруту доставки экспортной продукции из Центральной Азии в ЕС, частью которого Азербайджан является.

Франция крайне заинтересована в реализации проектов по добыче и переработке урана для своих многочисленных АЭС, и уже подписала соответствующие соглашения на сотни миллионов долларов с представителями урановой индустрии Узбекистана. Поэтому официальному Парижу должно быть совершенно невыгодно получить новый конфликт на пути следования стратегических грузов из ЦА в Европу.

Поскольку Париж продает электроэнергию, производимую своими АЭС, целому ряду соседних стран, то вопрос этот приобретает общеевропейский характер и затрагивает энергетическую безопасность всего ЕС.

Так что у Парижа есть повод задуматься над поставками вооружений Еревану – повторное искушение Армении «миацумом» может дорого обойтись Парижу.