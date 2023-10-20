Джейхун Байрамов обсудил региональную платформу "3+3" с Сергеем Лавровым

БАКУ /Trend/ - 20 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили текущие перспективы повестки сотрудничества между двумя странами, а также процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и мирный процесс, текущую ситуацию в регионе.

Была отмечена значимость продолжения усилий, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе, установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на взаимном уважении, а также неупущения исторической возможности в связи с этим, возникшей сегодня в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщил ранее МИД России, министры в ходе телефонного разговора также обсудили работу региональной консультативной платформы "3+3" по Южному Кавказу.