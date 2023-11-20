Объявлены основные цели визита Лео Докерти на Южный Кавказ

БАКУ /Trend/ - Объявлены основные цели визита британского министра по делам Европы Лео Докерти на Южный Кавказ.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информацию посольства Великобритании в Азербайджане, министр по делам Европы Лео Докерти в ходе своего визита в страны Южного Кавказа подчеркнет непоколебимую поддержку Великобритании принципам суверенитета и безопасности.

Кроме того, согласно информации, Лео Докерти акцентирует внимание на срочной необходимости прямых мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном для достижения долгосрочного мирного урегулирования и стабильности. Также во время своего третьего визита в регион в этом году он обсудит повестку демократических реформ Армении и Грузии, представит опыт Великобритании в содействии Азербайджану в переходе на возобновляемые источники энергии.

"Великобритания была одной из первых стран, оказавших поддержку в разминировании Азербайджану, предоставив передовое оборудование, и провела учения по разминированию для местных исполнительных органов", - отмечает посольство.

Лео Докерти в ходе своего начинающегося сегодня, 20 ноября, визита в Армению, Грузию и Азербайджан, подчеркнет, что Великобритания усиливает сотрудничество и поддержку миру и стабильности на Южном Кавказе. Перед визитом в Ереван он отметил, что Южный Кавказ сталкивается с серьезными проблемами безопасности как внутри стран, так и со стороны соседей, которые создают угрозу стабильности региона. В нестабильном регионе Великобритания является надежным партнером для реформ, мира и стабильности, говорится в сообщении посольства.

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