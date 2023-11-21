Женщины могут сыграть важную роль в деколонизации - представитель Французской Гвианы

БАКУ /Trend/ - Женщины могут сыграть важную роль в деколонизации.

Об этом сказала член политбюро движения "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы" Синди Адела Поллукс во время выступления на мероприятии "Деколонизация: Усиление и развитие женщин", сообщает во вторник Trend.

"Женщинам не хватает их дохода. Поддержки государства не достаточно. Отсутствие полномочий у женщин - одно из препятствий на пути развития. Женщины могут сыграть важную роль в деколонизации, и важно расширять их полномочия. По нашему мнению, причины замедления развития страны в том, что она является колонией Франции. Мы благодарим Азербайджан за прекрасное председательство в Движении неприсоединения. Мы также просим помощи у других стран", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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