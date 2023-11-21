Обвинения в акте Сената США полностью противоречат мнению международных организаций - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Обвинения в акте Сената США полностью противоречат мнению международных организаций.

Как сообщает Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

"Как известно, Азербайджан после освобождения своих земель от армянской оккупации в 2020 году выступил с инициативой подписания с Арменией мирного договора, основанного на принципах международного права. Однако Армения, на словах признавшая Карабах азербайджанской территорией, в течение этих трех лет занималась лишь политическими и военными провокациями. Так, Армения не выводила свои вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана, продолжала перевозить на эти территории оружие, боеприпасы и военнослужащих. Армения, наряду с минами, которые она установила в период оккупации и которых насчитывается более миллиона, продолжала минировать территории Азербайджана и в период после войны", - сказала она.

Спикер отметила, что 19 сентября 2023 года в результате разрыва мин, намеренно установленных вооруженными силами Армении, погибли 6 азербайджанских гражданских лиц и полицейских. После этого, 19-20 сентября, были проведены локальные антитеррористические мероприятия, направленные на восстановление конституционного строя Азербайджана и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований. В результате этих антитеррористических мероприятий Азербайджан полностью восстановил суверенитет над всей своей международно признанной территорией, положив конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе. Особо следует подчеркнуть, что в ходе антитеррористических мероприятий Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом.

"В повестке дня Азербайджана - нормализация отношений и подписание мирного договора с Арменией. К сожалению, вместо того, чтобы работать во имя установления мира, Армения по-прежнему пытается ввести в заблуждение международную общественность на основе ложных и необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. Для кампании против Азербайджана она продолжает использовать все возможности и платформы. В последнее время против Азербайджана был принят ряд необъективных и несправедливых резолюций. Как известно, подобный документ также был принят Сенатом США 15 ноября. В тот же день состоялись слушания в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей. В акте, принятом Сенатом, утверждается, что армянские жители, добровольно покинувшие регион, якобы были переселены под давлением. Это полностью противоречит резолюциям ООН, документам Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других международных организаций", - сказала Гафарова.

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