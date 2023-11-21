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Парламент Азербайджана принял заявление протеста в связи с документом Сената США

Политика Материалы 21 ноября 2023 15:10 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана принял заявление протеста в связи с документом Сената США

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление в связи с актом "о защите армян" Сената США.

Как сообщает Trend, в заявлении отмечается, что Милли Меджлис выражает решительный протест против принятия Сенатом США этого акта, направленного против Азербайджана.

Необоснованные обвинения, отраженные в акте, серьезно препятствуют попыткам установить мир и стабильность в регионе. Этот акт является наглядным примером двойных стандартов и избирательного подхода, отмечается в заявлении Милли Меджлиса.

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