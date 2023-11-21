Парламент Азербайджана принял заявление в связи с документом Сената США

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление в связи с принятым Сенатом США «Актом о защите армян 2023 года».

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"Милли Меджлис Азербайджанской Республики выражает категорический протест в связи с принятием Сенатом США 15 ноября «Акта о защите армян 2023 года» и решительно осуждает этот шаг, направленный против нашей страны. Вместе с этим Милли Меджлис расценивает проведенные в тот же день подкомитетом по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей США слушания и сделанные в их ходе выступления против нашей страны, а также недавние предвзятые высказывания в отношении нашей страны государственных официальных лиц США как серьезный удар по стратегическим отношениям двух стран. Принятие вышеотмеченного акта и выдвигаемые против Азербайджана беспочвенные претензии создают серьезные препятствия для мира и стабильности в регионе.

Акт, основанный на сфабрикованных сведениях и принятый по наущению администрации Байдена антиазербайджанскими, коррумпированными сенаторами-исламофобами, является очередным ярким образцом двойных стандартов и избирательного подхода. Слушания же, напоминавшие сценку из театра абсурда, – это новое проявление лицемерной политики США.

Когда в 1992 году расширялась оккупация Армении против Азербайджана и, наряду с Ходжалинским геноцидом, совершались акты массового истребления азербайджанского населения в селах Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар Шушинского района, в селе Гарабаглы Ходжавендского района и в селах Агдабан и Баллыага Кяльбаджарского района, американская сторона, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, вместо того, чтобы приложить усилия для прекращения истребления народа Азербайджана, под влиянием армянской пропаганды в законодательном органе этой страны приняла 907-ю поправку к «Акту о защите свободы». Тем самым был наложен запрет на оказание правительством США финансовой помощи Азербайджану. Азербайджан был единственной страной среди бывших республик СССР, против которой было принято такое решение. В результате предоставленная США агрессору-Армении финансовая поддержка помогла последней захватывать земли Азербайджана.

Как известно, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году резолюции под номерами 822, 853, 874 и 884, а также принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году резолюция 62/243 однозначно поддержали суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджанской Республики, в то же время потребовав немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных ими азербайджанских территорий. Однако Соединенные Штаты Америки не предприняли никаких мер для обеспечения исполнения Арменией требований данных документов, за которые США сами проголосовали, и не ввели никаких санкций против этой страны. Напротив, США поддержали созданный со стороны Армении на оккупированной территории Азербайджана незаконный сепаратистский режим, оказали ему финансовую помощь и организовывали регулярные поездки представителей этого режима в США и их встречи с американскими официальными лицами. Подобные однобокие шаги со стороны США привели к неудаче их посреднической миссии и утрате ими репутации в азербайджанском обществе.

Американская сторона, проявившая безразличие к страданиям, этническим чисткам, Ходжалинскому геноциду и прочим массовым расправам, ставшим следствием почти 30-летней оккупации 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, а также к судьбе более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, превращению в руины городов и сел, и уничтожению памятников истории, культуры и религии, несет ответственность и за то, что ни разу с окончания 44-дневной Отечественной войны 2020 года не призвала агрессора-Армению действовать в согласии с международным правом. С другой стороны, принятием подобного акта после проведения антитеррористических мероприятий против остававшихся на азербайджанской территории вооруженных сил Республики Армения и незаконных армянских отрядов Сенат США оказывает открытую поддержку реваншистским силам.

К сожалению, отменой моратория на действие 907-й поправки к «Акту о защите свободы» американская сторона повторяет историческую ошибку, уже допущенную ею в 1992 году. И это несмотря на то, что те же США решили приостановить действие 907-й поправки, когда после атак 11 сентября 2001 года Азербайджан поддержал усилия США по борьбе с терроризмом.

Именно Азербайджан протянул США руку помощи, открыв свое воздушное пространство для соответствующих маршрутов и предоставив логистические мощности и Северную распределительную сеть. Азербайджан был и первым среди государств, которые плечом к плечу с США вели борьбу с терроризмом в Афганистане. В то же время Азербайджан стал последним государством-партнером, покинувшим Афганистан.

Американская поддержка самозванной «Нагорно-Карабахской Республики» после того, как «НКР» объявила о самороспуске, является актом лицемерия и служит повторному обострению ситуации в регионе. Американская сторона, признающая на словах территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, продемонстрировала двуличный политический курс, интенсифицировав недружественные в отношении Азербайджана шаги, именно после того, как наша страна восстановила собственные территориальную целостность и суверенитет.

Азербайджанское государство осуществляет комплекс мер по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджанской Республики для обеспечения устойчивой реинтеграции в азербайджанское общество армянских жителей Карабахского региона и с тем, чтобы эти люди могли пользоваться покровительством нашего государства.

Совершенно противоречащее мнению ООН, Международного комитета Красного Креста, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и других международных организаций утверждение о насильственном выселении добровольно покинувших регион армянских жителей имеет целью ввести международное сообщество в заблуждение.

Внешняя политика, проводимая Америкой в последние годы, особенно в отношении Афганистана и Ближнего Востока, потерпела полное фиаско. Потребуется еще много времени для преодоления тяжких последствий того, что после 20 лет кровопролитной войны в Афганистане США переложили ответственность на других и оставили страну в состоянии хаоса с ее превращением в плантацию наркосодержащих культур. А в результате вторжения в Ирак в 2003 году миллионы иракцев были изгнаны с родных земель и сотни тысяч погибли.

США до сих пор не ответили за трагедии, вызванные организованными ими в различных регионах мира «цветными революциями». В результате усиления пустивших корни во властных органах США, в том числе в Конгрессе, исламофобских сил различные организации грубо вмешиваются во внутренние дела других стран, создавая шпионские сети, особенно завуалированные оказанием гуманитарной помощи под эгидой USAID, пытаясь совершить «цветные революции» и государственные перевороты в проводящих независимую политику странах.

Общеизвестным фактом является то, что оказание США поддержки попытке государственного переворота в Турции, а также американское покровительство совершившей эту попытку FETÖ и подобным ей террористическим организациям, были вызваны стремлением создать послушный себе режим, который действовал бы под их диктовку. И сегодня основная ответственность за разжигание израильско-палестинского конфликта лежит именно на США.

Азербайджан, исходя из собственных национальных интересов, сам формирует транспортные коридоры со странами региона, и с этой точки зрения азербайджано-иранский транспортный коридор является суверенным выбором Азербайджана. США, не являющиеся страной региона, своими шагами и заявлениями наносят удар по усилиям региональных государств по обеспечению транспортной безопасности. Американской стороне хорошо известно, что невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из пункта 9 трехстороннего Заявления от 2020 года, побудило Азербайджан принять решение о строительстве альтернативных дорог. Согласование порядка прокладки линий коммуникации с соседними государствами, включая заключение соглашения с Ираном в связи с маршрутом в Нахчыванскую Автономную Республику, является суверенным правом Азербайджана.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики еще раз заявляет, что Азербайджан всегда будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам, при этом действуя на основе норм и принципов международного права и в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в заявлении.

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