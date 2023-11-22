Азербайджан будет председательствовать в Генеральной Ассамблее Центра труда ОИС

БАКУ /Trend/ - Председательство в Генеральной Ассамблее Центра труда ОИС было возложено на Азербайджанскую Республику, а его заместителем было избрано Королевство Саудовская Аравия.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на открытии сессии Центра труда в Баку в рамках V конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС),

Отметим, что в Баку проходит церемония открытия Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В апреле 2013 года, принимая руководителей делегаций, участвовавших во II Конференции министров труда стран-членов ОИС в Баку, Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания Центра труда ОИС со штаб-квартирой в городе Баку.

Данная инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.

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