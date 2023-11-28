Учения во Франции остатков покинувшей Карабах армянской армии рассчитаны на реванш - Азер Байрамов (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Согласно распространенной информации, Армения отправляет остатки покинувшей Карабах армии во Францию ​​на учения. Хотя было заявлено, что прошедшие обучение во Франции армянские военные будут использованы против России в украинской войне, не исключено, что в будущем они будут привлечены именно с целью реванша против Азербайджана. Никаких гарантий, опровергающих этого, нет.

Об этом в видеоинтервью Trend во вторник заявил военный эксперт Азер Байрамов.

Он также подчеркнул, что данный шаг Франции сделан не ради мира, а ради мести.

"Согласно военному соглашению, заключенному между Францией и Арменией, предполагалось обеспечить Армению боеприпасами и техникой. Франция также взяла на себя подготовку профессионального персонала, который сможет их эксплуатировать. Мы уже являемся свидетелями этого. Данный процесс осуществляется очень быстро", - отметил эксперт.

Представляем вниманию читателей полное видеоинтервью:

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