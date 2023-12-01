В парламенте Азербайджана проходят обсуждения госбюджета

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает в пятницу Trend, повестка дня встречи включает 15 вопросов:

1. Законопроект "О государственных резервах" (второе чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об антимонопольной деятельности", "О защите прав потребителей", "О гражданской обороне", "О зерне", "О национальной безопасности", "О государственной тайне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (второе чтение);

3. Законопроект " Об оценочной деятельности " (третье чтение).

4. Законопроект "Об утверждении Кодекса Азербайджанской Республики О конкуренции" (третье чтение).

5. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" (третье чтение).

6. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" (третье чтение).

7. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год" (третье чтение).

8. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2024 год" (третье чтение).

9. Законопроект "О пороге критерия потребности в Азербайджанской Республике на 2024 год" (третье чтение).

10. Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

11. Законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

12. Законопроект "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах"" (третье чтение).

13. Законопроект "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О страховой деятельности"" (третье чтение).

14. Законопроект "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О банках"" (третье чтение).

15. Законопроект "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе"" (третье чтение).

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