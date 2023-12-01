Увеличиваются средства, выделяемые из госбюджета Азербайджана для Баку и Лачина

БАКУ /Trend/ - Увеличиваются средства, выделяемые из государственного бюджета Азербайджана для Баку и Лачина.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2024 год на сегодняшнем заседании комитета Милли меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что в связи с исполнением решений по минимальной заработной плате, принятых в текущем году, существует необходимость внесения некоторых корректировок в местные расходы города Баку и Лачинского района.

"Будет учтено увеличение местных расходов города Баку на 2,3 миллиона манатов, а местных расходов Лачинского района на 100 тысяч манатов", - добавил С.Шарифов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34,173 миллиарда манатов, расходы – 36,763 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы – почти 33,4 миллиарда манатов, местные доходы – 773,105 миллиона манатов, централизованные расходы – 35,98 миллиарда манатов, местные расходы – 782,453 миллиона манатов).

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