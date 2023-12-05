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Милли Меджлис утвердил в третьем чтении бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2024 год

Политика Материалы 5 декабря 2023 11:58 (UTC +04:00)
Милли Меджлис утвердил в третьем чтении бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2024 год

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) в третьем чтении.

Как сообщает во вторник Trend, после обсуждения документ был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

Отметим, что доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2024 год утверждаются в размере 6 919 860 000 манатов, а расходы - 6 919 860 000 манатов.

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