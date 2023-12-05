Джейхун Байрамов о размещении секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия в Баку

БАКУ/Trend/ - Достигнута договоренность о проведении 18-19 декабря этого года в Баку первого совещания специальной экспертной группы по подготовке проектов документов по вопросам организации деятельности секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, что создаст возможность для конструктивного диалога и сближения позиций.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Уверен, что успешная работа экспертной группы позволит начать процесс размещения секретариата в городе Баку", - подчеркнул он.

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