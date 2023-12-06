Президент Ильхам Алиев: Азербайджану требуются гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма

БАКУ /Trend/ - Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма, потому что мы знаем, что происходит в Армении. Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих «советников» в некоторых европейских столицах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны. А для этого должны быть гарантии», - добавил глава государства.