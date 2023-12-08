Джейхун Байрамов обсудил процессы в регионе с главой МИД Эстонии

БАКУ /Trend/ - 8 декабря 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущие процессы в регионе, а также актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества,.

Министры отметили важность интенсификации двустороннего политического диалога и взаимных визитов для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал эстонского коллегу о перспективах процесса нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о шагах по установлению мира и стабильности в регионе, установлению доверия между двумя странами. Было отмечено, что после прекращения присутствия армянских ВС на наших территориях в результате антитеррористических мероприятий локального характера, существует широкий потенциал для достижения реальных успехов в мирном процессе.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении МИД.

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