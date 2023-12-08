ПА ОБСЕ приветствует достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пиа Каума (Финляндия) и специальный представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) поприветствовали достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, результаты переговоров между Администрацией Президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении расцениваются как исторический шаг к прочному миру в регионе, демонстрация приверженности стран обязательствам по нормализации отношений и достижению мирного договора на основе принципов суверенитета и территориальной целостности.

"Высоко ценю эти решительные шаги, предпринятые лидерами в направлении укрепления доверия между двумя странами. Это создает положительный прецедент для дальнейшего сотрудничества. Я надеюсь, что это станет основой для будущих инициатив", - заявила президент ПА ОБСЕ.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

В качестве доброго жеста Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.

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