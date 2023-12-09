Генсек ООН приветствовал заявление о нормализации азербайджано-армянских отношений

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения.

Как передает Trend, об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН надеется, что заявление послужит обеспечению долгосрочного мира.

"ООН призывает стороны использовать это соглашение для развития взаимного доверия и обеспечения долгосрочного мира для благополучия своих народов и региона", - подчеркнул Дюжаррик.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

В качестве доброго жеста Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.