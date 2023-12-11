Азербайджанская делегация посетила павильон Турции, функционирующий в рамках COP-28

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация, посетила павильон братской Турции, функционирующий в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает в понедельник Trend, во время визита министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с заместителем министра окружающей среды и городского развития Турции Фатмой Варанк.

На встрече обсуждались важные для двух стран вопросы совместного сотрудничества в области изменения климата.

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