Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджанская делегация посетила павильон Турции, функционирующий в рамках COP-28

Политика Материалы 11 декабря 2023 11:34 (UTC +04:00)
Азербайджанская делегация посетила павильон Турции, функционирующий в рамках COP-28

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация, посетила павильон братской Турции, функционирующий в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает в понедельник Trend, во время визита министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с заместителем министра окружающей среды и городского развития Турции Фатмой Варанк.

На встрече обсуждались важные для двух стран вопросы совместного сотрудничества в области изменения климата.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости