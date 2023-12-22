Главы МИД Азербайджана и России обсудили текущую ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы, стоящие на повестке двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую региональную ситуацию.

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