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Главы МИД Азербайджана и России обсудили текущую ситуацию в регионе

Политика Материалы 22 декабря 2023 20:20 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и России обсудили текущую ситуацию в регионе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы, стоящие на повестке двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую региональную ситуацию.

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