Президент Ильхам Алиев утвердил три документа, подписанных между Азербайджаном и Марокко

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указы об утверждении ряда документов подписанных между Азербайджаном и Марокко.

Как сообщает в понедельник Trend, в список утвержденных указами главы государства документов входят: "Соглашение о сотрудничестве в области энергетики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко", "Рамочное соглашение о сотрудничестве в области логистики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко”, а также "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области окружающей среды и устойчивого развития", которые были подписаны 13 ноября 2023 года в городе Рабат.

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