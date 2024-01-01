Нам удалось развить отношения с Азербайджаном - посольство Японии

БАКУ /Trend/ - Посольству Японии в Азербайджане удалось развить двусторонние отношения в 2023 году.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации посольства на странице в Facebook.

"В 2023 году нам, как посольству Японии в Азербайджанской Республике, удалось развить двусторонние отношения благодаря сотрудничеству всех жителей Азербайджана. Давайте сделаем все возможное для укрепления отношений между двумя странами в 2024 году! Желаем всем более продуктивного 2024 года. С Новым годом!", - отмечается в публикации.

Gəlin 2024-cü ildə də, birlikdə iki ölkə arasında olan münasibətlərin daha güclənməsi üçün əlimizdən gələni edək! Hamı üçün 2024-cü ilin daha məhsuldar il olmasını arzu edirik. Yeni iliniz mübarək!", - paylaşımda qeyd edilib.