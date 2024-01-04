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Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 4 января 2024 19:10 (UTC +04:00)
Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном - Хикмет Гаджиев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/- Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он отметил, что у каждого формата есть свои преимущества, и сравнивать их эффективность было бы некорректно.

«На разных этапах разные форматы позволяли нам двигаться вперед, и мы благодарны всем вовлеченным в процесс посредникам. Место проведения для нас не имеет значения. Самое важное — результат. Мы выступаем за переговоры, ориентированные на результат. В принципе, мы не против честного содействия, но отдаем предпочтение прямым переговорам. Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном»,- добавил Гаджиев.

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