МИД Азербайджана выразил соболезнования Японии

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Японии в связи с гибелью людей в результате землетрясения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети X.

"Глубоко огорчены человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем исцеления пострадавшим", - отмечается в публикации.

Напомним, что 1 января в Японии произошла серия сильных землетрясений, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6. Число жертв землетрясения продолжает расти. Сегодня местные власти заявили, что подтверждена гибель 126 человек, более 250 числятся пропавшими без вести, эвакуированы более 30 тысяч. После начала землетрясений в Японии объявили угрозу цунами высотой до 5 м. В настоящее время в пострадавшем регионе страны продолжаются спасательно-поисковые работы, в которых задействованы вооруженные силы.

Сейсмологи предупредили об опасности новых землетрясений магнитудой выше 7. Жителей призывают соблюдать максимальную бдительность.

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