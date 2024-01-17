Предстоящие президентские выборы в Азербайджане являются мощным символом целостности и суверенитета страны - Жан-Мишель Брюн

БАКУ /Trend/ - Главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн опубликовал статью, посвященную внеочередным президентским выборам в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

Автор напомнил, что 7 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение перенести дату президентских выборов, запланированных на 2025 год, на 7 февраля 2024 года, отметив, что это решение не преминуло вызвать комментарии, особенно во французских СМИ, и не всегда доброжелательные.

"В чем причина этих досрочных выборов? С октября 2023 года ситуация в стране радикально изменилась. Азербайджан, терпевший армянскую оккупацию 30 лет, восстановил свою территориальную целостность после 44-дневной войны в 2020 году и блицкрига в 2023 году, в результате которого был освобожден город Ханкенди, где были сосредоточены последние боевики армянских сепаратистов.

Азербайджан восстановил суверенитет над всей своей территорией. Таким образом, страна, по словам Президента Ильхама Алиева, вступает в "новую эру", что, по его мнению, оправдывает необходимость внести ясность в ситуацию.

Президент Ильхам Алиев также упомянул вторую, не менее символичную причину. Исполнится 20 лет с тех пор, как он вступил в должность. Его переизбрание вряд ли вызывает сомнения, поскольку популярность Президента Ильхама Алиева в настоящее время находится на рекордно высоком уровне. Его подход к конфликту, который застал всех врасплох, включая армян, и закончился оглушительной военной победой, одобряют более 75 процентов азербайджанцев. Достаточно было прогуляться по улицам Баку в последние месяцы, чтобы стать свидетелем стихийного народного ликования, вызванного амбициозной программой восстановления городов, разрушенных во время армянской оккупации.

Возвращение бывших жителей Карабаха на свои родные земли уже началось, и впервые с момента обретения независимости все регионы страны смогут принять участие в голосовании. Бывшие беженцы, которые были изгнаны из Карабаха в 1993 году и которые сейчас вернулись, в частности, в Шушу, Агдам и Физули, смогут принять участие в голосовании с освобожденных территорий. Тот факт, что первыми выборами, которые пройдут по всей стране, являются президентские выборы, естественно, является мощным символом для азербайджанского народа.

Еще одна причина, по которой азербайджанцы поддерживают нынешнего Президента, заключается в том, что ситуация в регионе далека от стабилизации, а его решительность и стратегическое чутье делают его, в их глазах, лучшим кандидатом для переговоров о прочном мире с армянами и основными региональными игроками.

Вооруженные сепаратистские группировки, которые смогли бежать из Карабаха и найти убежище в Армении, продолжают там свою подготовку с целью возобновления боевых действий, к которым они призывают, даже если это означает свержение правительства Пашиняна, чей "пораженческий подход" они критикуют. Франция продолжает лидировать в военной и финансовой поддержке армянских националистов, в частности, обещая поставить тяжелое вооружение Армении. Азербайджанцы, ставшие свидетелями стратегического мастерства своего лидера, несомненно, вновь обретут уверенность в том, что он защитит страну и обеспечит стабильность на Южном Кавказе, не проявит слабости или медлительности перед лицом потенциальных внешних угроз и еще больше укрепит военную мощь страны. Ожидается, что к 2024 году государство инвестирует в оборонную промышленность более 500 миллионов евро.

Другой успех Президента Ильхама Алиева - экономический. В настоящее время ЕС признает Азербайджан надежным энергетическим партнером, и разрабатывается амбициозный план перехода к энергетике, в частности, путем строительства "умных", ресурсосберегающих городов в освобожденном Карабахе.

Будущего главу государства ждут и другие проекты, такие как повышение уровня жизни и международное культурное влияние Азербайджана, что является приоритетом для властей страны.

Согласно графику, избирательная кампания начинается за 23 дня до дня голосования и заканчивается за 24 часа до дня голосования (с 15 января 2024 года до 8:00 6 февраля). Выборы состоятся 7 февраля по системе "первый после выборов" в два тура на неограниченный семилетний срок.

Как сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, более 17 500 наблюдателей будут аккредитованы для наблюдения за президентскими выборами. Он подчеркнул, что на каждом из 6 300 избирательных участков будет по три наблюдателя: "Чем больше наблюдателей, тем лучше"", - говорится в статье.

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