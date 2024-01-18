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В связи с президентскими выборами в Азербайджане аккредитованы 153 международных наблюдателя

Политика Материалы 18 января 2024 17:16 (UTC +04:00)
В связи с президентскими выборами в Азербайджане аккредитованы 153 международных наблюдателя

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Объявлено число международных наблюдателей, аккредитованных в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на secki-2024.az.

Как сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, аккредитацию прошли 153 международных наблюдателя, представляющих 31 организацию.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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