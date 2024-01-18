Стало известно количество организаций, подавших заявки на проведение "exit-poll” на президентских выборах в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Документы по аккредитации для проведения "exit-poll" на внеочередных президентских выборах подали три организации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

"Этими организациями являются Лига защиты трудовых прав граждан, Центр мониторинга общественного мнения и ООО "Центр социологических исследований", - сказал он.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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