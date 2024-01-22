Трагедии, вызванные минным террором, должны быть вновь доведены до внимания мирового сообщества - турецкий генерал

БАКУ /Trend/ - Трагедии, вызванные минным террором, должны быть вновь доведены до внимания мирового сообщества.

Об этом сказал Trend бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджель Карауз.

Он отметил, что Армения отказывается предоставлять точные карты минных полей, и это международное преступление.

"Несмотря на то, что прошло три года после 44-дневной войны, Армения до сих пор не предоставляет точных минных карт. Это преступление против человечности. Все документы с доказательствами были представлены в Международный суд. Трагедии, вызванные минным террором, должны быть вновь доведены до мирового сообщества, и внимание должно быть сосредоточено на этом вопросе. Армения - государство, совершенно далекое от гуманистических и правовых ценностей", - сказал Юджель Карауз.

Напомним, что 21 января в результате разрыва мины на территории Агдамского района пострадал житель Агджабединского района Абышев Фаиг Саяд оглу, 1980 года рождения. С 2020 года число погибших в результате разрыва мин достигло 342 человек

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