Президент Ильхам Алиев – глава государства, обеспечивший безопасную жизнь граждан - депутат

БАКУ /Trend/ - Обладая глубокими знаниями, прекрасным государственным мышлением, гибкими и эффективными управленческими навыками, Президент Ильхам Алиев является личностью, наиболее достойно представляющим азербайджанскую нацию и государство на международной арене. Своими выступлениями на всех собраниях Президент Ильхам Алиев продемонстрировал миру высокий интеллектуальный уровень и культуру азербайджанской нации. Народ Азербайджана за прошедшие 20 лет убедился, что на международных собраниях, в которых принимает участие Президент Ильхам Алиев, наилучшим образом защищаются национально-государственные интересы страны.

Об этом сообщил во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

Он подчеркнул, что проведение в Азербайджане ряда международных встреч связано с верой, доверием и уважением к личности Президента Ильхама Алиева.

"Этот фактор сыграл ключевую роль в принятии решения о проведении COP29 в Баку.

С момента зарождения общества человек всегда хотел жить в безопасных, стабильных условиях с определенным будущим. Президент Ильхам Алиев - глава государства, построивший стабильную и устойчиво развивающуюся страну, обеспечивший гражданам безопасную жизнь. Азербайджан - самая безопасная страна для комфортного и безопасного проживания в мире. Народ Азербайджана не хочет возвращаться в хаос, анархию 90-х годов и никогда не допустит подобного. Таким образом, граждане страны в первую очередь проголосует за себя, за свою безопасную жизнь, за стабильное, устойчивое развитие", - отметил он.

M.Гасымлы упомянул, что избиратель будет голосовать за грандиозную работу, проделанную в стране за последние 20 лет, за новшества, привнесенные в Азербайджан Президентом Ильхамом Алиевым.

"Как известно, не только у бывшего сепаратистского режима в Карабахе, но и у самой Армении не было экономики, людских, финансовых ресурсов, военно-промышленного комплекса, способного оккупировать азербайджанские территории. В вопросе могущества государства Армения никогда не могла и близко сопоставить себя с Азербайджаном. Вот и возникает вопрос - какая страна или страны оккупировали территории Азербайджана? Ответ на этот вопрос очевиден. Если бы Азербайджан остался один на один с Арменией, он мог бы в короткие сроки освободить оккупированные территории. Однако решение конфликта на протяжении многих лет было связано с политикой других государств.

А Президент Ильхам Алиев в 44-дневной Отечественной войне и в результате антитеррористических мероприятий локального характера, раз и навсегда решил в 2023 году проблему Карабаха, искусственно созданную в 1923 году на территории Азербайджана, одержал победу над государствами, проводящими политику двойных стандартов.

Восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, ввод в эксплуатацию в короткие сроки двух аэропортов, строительство новых городов, возвращение вынужденных переселенцев на родину предков свидетельствуют о мощи государства под руководством Президента Ильхама Алиева и планомерном выполнении каждой работы.

Таким образом, Президент Ильхам Алиев решил самую большую проблему, стоящую перед азербайджанским народом с 1988 года: разгромил и раздавил агрессивную Армению, мировое армянство и их покровителей, освободил территории Азербайджана от вражеской оккупации, искоренил сепаратизм, установил государственный суверенитет на всей территории страны. Это первый и единственный глава государства, который осуществил мечты нации, казавшиеся несбыточными, и открыл новую эру развития", - сказал депутат.

Он также отметил, что с приходом к власти Президента Ильхама Алиева, одержавшего победу на выборах в 2003 году, начался новый этап в истории современной азербайджанской государственности.

"Этот этап отличается рядом особенностей. Президент Ильхам Алиев, главной целью политики которого является улучшение благосостояния народа, провел широкие реформы во всех сферах жизни страны. Были открыты новые рабочие места, снизился уровень бедности. Азербайджан из страны бедных превратился в страну обеспеченных. Уверенность в завтрашнем дне возросла. Особое внимание уделялось молодежи. Были созданы возможности для лиц, желающих получить образование. За счет государственного бюджета было увеличено количество учебных мест. Образование стало доступным. Были приняты государственные программы по обучению в ведущих вузах зарубежных стран.

Под руководством Президента Ильхама Алиева авторитет и влияние азербайджанского государства на международной арене возросли, у страны появилось много друзей. Двадцатилетний опыт показал, что Азербайджан - это государство, слова которого сходятся с делами.

Для Президента Ильхама Алиева, который выступает только с позиции национально-государственных интересов, за правосудие и справедливость, интересы Азербайджана превыше всего. Он дает достойный ответ главам государств, которые пересекли "красную линию". Будучи искусным знатоком мировой политики и международных отношений, Президент Ильхам Алиев внес большой вклад во внешнюю политику Азербайджанского государства, как с исторической, так и с теоретической, а также практической точек зрения", - сказал депутат.

Он также подчеркнул, что в результате проведения правильной политики Азербайджанская Республика сосредоточила в своих руках около 75 процентов экономики Южного Кавказа.

"Были предприняты шаги, чтобы положить конец нефтяной зависимости экономики, реализованы крупные проекты.

Создана мощная армия и современный военно-промышленный комплекс, способный защитить страну от иностранного военного вмешательства. Азербайджан, занимающий особое место на международных оружейных выставках, является страной, продающей оружие.

Куда бы ни ступил глава государства, это место превращается в рай. Фактически, за годы своего правления Президент Ильхам Алиев сотворил чудо и представил его миру. Это чудо - Азербайджан", - добавил М.Гасымлы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!