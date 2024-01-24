Граждане Азербайджана должны активно участвовать в этих исторических выборах - депутат

БАКУ /Trend/ - Предстоящие президентские выборы - это своего рода новшество в истории Азербайджана. Считаю, что наши граждане должны активно участвовать в этих исторических выборах и пользоваться своим правом голоса.

Об этом в среду Trend сообщила депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она отметила, что в Азербайджане созданы все условия для комфортного голосования избирателей.

"В Азербайджане имеется большой опыт проведения демократических и справедливых выборов. Во время всех выборов создаются условия для комфортного голосования избирателей. Количество избирательных участков достаточно, чтобы охватить всю территорию страны, и каждый гражданин может удобно передвигаться и голосовать в непосредственной близости от своего места жительства.

Считаю, что граждане должны более активно участвовать в предстоящих выборах и голосовать за достойного лидера, который на следующем этапе приведет Азербайджан к новым высотам", - подчеркнула А. Гасанова.

Она упомянула, что в стране проводятся достаточно широкие мероприятия для просвещения избирателей и поощрения их активного участия в выборах.

"В то же время в стране создаются условия для голосования избирателей, входящих в уязвимую группу, которые по состоянию здоровья не могут пойти на избирательный участок. Таким образом, мобильные урны для голосования организованы для того, чтобы больные и пожилые люди могли голосовать во время избирательного процесса. Все это является проявлением справедливости выборов. Считаю, что наши граждане должны правильно оценить созданные возможности и воспользоваться своим правом голоса", - добавила депутат.

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