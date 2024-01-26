Обсуждено текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Аргентиной

БАКУ /Trend/ - 26 января 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и международной торговли Аргентины Дианой Мондино.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил Мондино с назначением на этот пост и пожелал ей успехов в деятельности.

В ходе беседы было обсуждено текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Аргентиной, отмечена важность политических консультаций между странами. Были отмечены активизация деятельности Совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Аргентина, важность подготовки к следующей встрече.

Стороны подчеркнули наличие потенциала для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в экономической, сельскохозяйственной сфере, альтернативной энергетике, образовании, культуре и других сферах, а также то, что в прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и проведение совместных мероприятий.

Было отмечено, что проведение Азербайджаном в этом году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) имеет большое значение, мероприятие станет важной платформой для контактов на высоком уровне между нашими странами.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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