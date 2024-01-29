Создание избирательных участков в Карабахе и Ханкенди – историческое событие - Миргасан Гасанов

БАКУ /Trend/ - Председатель Общественного объединения «Азербайджанский союз инвалидов-чернобыльцев» Миргасан Гасанов особо отметил важность проведения внеочередных президентских выборов в Азербайджане для народа и государства.

Он заявил, что впервые в истории независимого Азербайджана выборы пройдут на всей территории страны.

«То, что Азербайджан идет на выборы на фоне нашей великой победы, является посланием всему миру. Проведение в стране внеочередных президентских выборов после победы в Отечественной войне станет четким посланием всему миру», - добавил он.

Гасанов выразил уверенность в том, что эти выборы будут отличаться особой атмосферой, ибо на участки для голосования придут представители народа-победителя.

Представители «чернобыльцев» и их семей, по словам Гасанова, намерены активно участвовать в этом важном политическом событии. Он также подчеркнул, что традиционно выборы в стране проходят демократично. Создание избирательных участков в Карабахе и Ханкенди было отмечено как историческое событие, и как представитель организации, Гасанов пригласил всех принять участие в выборах, которые обещают проходить в атмосфере здоровой конкуренции и стать частью истории страны.